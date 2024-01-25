Ограничение движения по улице Дубравной в Казани продлили еще на год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани еще на год продлили ограничение движения по улице Дубравной. Речь идет об участке между домами №14 и №28.

Дорогу закрыли еще 22 июня 2023 года. Планировалось, что строительные работы будут длиться до 9 февраля текущего года. Согласно новому решению казанских властей, ограничение будет действовать до 8 февраля 2025 года.

Летом сообщалось, что дорогу перекрывали для установки ограждения на строительной площадке.

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