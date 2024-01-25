Александр Груничев: в Татарстане предельный индекс роста платы за услуги ЖКХ утвержден в размере 10,8%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане предельный индекс роста платы за услуги ЖКХ в этом году утвержден в размере 10,8%. Тарифы с таким ростом придется оплачивать 72% населения, но для 28% жителей республики рост платы составит 15,7%, сообщил глава Госкомитета республики по тарифам Александр Груничев на коллегии ведомства.

Разница в тарифной нагрузке объясняется различиями в техническом состоянии коммунальной инфраструктуры. Всего во время тарифной кампании на 2024 год было принято 988 тарифных решений для предприятий с выручкой в 123,5 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новые тарифы вступят в силу с 1 июля 2024 года. До этого повышения тарифы не менялись с 1 декабря 2022 года, добавил он.

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Луиза Игнатьева