За шесть лет суммарный объем выданных ипотек в России превысил 28 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 1 января 2018 года по 1 декабря 2023 года в России выдали 9,8 млн ипотек. Их размер составил 28,2 трлн рублей, изучило «Реальное время» данные Центробанка.

Средневзвешенный срок кредитования вырос с 187,4 месяца на 1 января 2018 до 299,2 месяца на 1 декабря 2023.

скриншот realnoevremya.ru

Средневзвешенная ставка уменьшилась с 9,8% до 8,18%.

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