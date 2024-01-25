В Татарстане растет задолженность по жилищным кредитам

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане — наибольшая задолженность по жилищным кредитам в ПФО

Задолженность татарстанцев по жилищным кредитам на 1 декабря 2023 года составила 575,4 млрд рублей, выяснило «Реальное время», изучив данные Центробанка. Это наибольший показатель в Поволжье. Вторую строчку рейтинга занимает Башкирия (535,4 млрд), третью — Пермский край (290,6 млрд). В целом в ПФО задолженность по жилищным кредитам достигает 3,2 трлн. Больший показатель по России зафиксирован только в ЦФО — 5,5 триллиона.



Суммарная задолженность по кредитам физлиц в Татарстане на 1 декабря 2023 года составила один триллион рублей. Республика занимает первое место по этому показателю в Приволжском федеральном округе. Второе место занимает Башкортостан: его жители должны банкам 960 млрд рублей. Третье место — у Самарской области, где показатель достигает 580 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отметим, что средневзвешенный срок жилищного кредита татарстанцев на 1 декабря 2023 года — 307,7 месяца. В январе 2019-го он был равен 202,5 месяца. Второе место в Поволжье занимает Башкирия (305,8 месяца), третье — Мордовия (302,8 месяца). В ПФО средневзвешенный срок жилищного кредита составляет 299,3 месяца. В целом по России наибольший срок кредитования аналитики зафиксировали в Южном федеральном округе: он составляет 313,3 месяца.

Задолженность россиян достигла 17,7 трлн рублей



Сумма задолженности россиян по ипотечному кредиту на 1 декабря 2023 года составила 17,7 трлн рублей. Показатель достиг исторического рекорда.

По состоянию на 1 декабря прошлого года россияне должны были заплатить по кредиту 13,5 трлн рублей. За год сумма выросла на 30,7%. За месяц показатель поднялся на 329,3 млн рублей. В ноябре сумма была на уровне 17,3 трлн рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В то же время россияне просрочили платежи по ипотеке на сумму 61,4 млрд рублей по состоянию на начало прошлого декабря. Годом ранее показатель был на уровне 58,6 млрд. Таким образом, за год сумма просроченной задолженности выросла больше чем на 5%. За месяц показатель увеличился на 1,1 млрд рублей. В ноябре сумма была равна 60,2 млрд рублей.

Объем жилищных кредитов в России — почти 4 трлн рублей

С 2018 года в России суммарный размер выданных ипотек составил 28,2 трлн рублей, следует из данных, опубликованных Центробанком. Объем жилищных кредитов, предоставленных россиянам за 2023 год, равен почти 4 трлн рублей. Наименьшим их значение было в январе — 281,7 млн рублей. Наибольшим — в сентябре: 955,3 миллиона.

Интересно, что с февраля по сентябрь суммарный размер выданных ипотек последовательно рос. Снижение до 769,8 млн рублей за месяц произошло в октябре. Средневзвешенный срок кредитования вырос с 187,4 месяца на 1 января 2018-го до 299,2 месяца на 1 декабря 2023 года. Средневзвешенная ставка уменьшилась с 9,8% до 8,18%.

realnoevremya.ru

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Галия Гарифуллина