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В Татарстане по делам об экономике арестовали имущество на 3,9 млрд рублей

11:13, 25.01.2024
В Татарстане по делам об экономике арестовали имущество на 3,9 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Почти 4 млрд рублей могут получить потерпевшие в Татарстане по уголовным делам экономической направленности, возбужденным в ушедшем году. Об этом сегодня на итоговой коллегии МВД республики сообщил генерал-майор полиции Алексей Соколов, временно исполняющий обязанности министра.

Он отметил — всего за 2023 год правоохранительные органы РТ выявили 2,6 тысячи преступлений данного профиля, по которым «обеспечено возмещение материального ущерба на общую сумму 8 миллиарда 883 миллиона рублей». Под обеспечением в данном случае нужно понимать аресты, наложенные судами на денежные средства и иные активы подозреваемых и обвиняемых, которое в случае обвинительных приговоров может быть обращено в счет возмещения ущерба.

Более 2 тысяч человек пострадали от деятельности восьми финансовых пирамид, закрытых силовиками РТ в ушедшем году, сообщил Соколов.

Также выявлено 20 преступлений, связанных с легализацией преступных доходов и незаконно приобретенного имущества.

ПроисшествияОбществоВластьБизнесЭкономикаФинансы Татарстан
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