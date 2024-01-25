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В Авиастроительном районе Казани появилась площадь имени Александра Павлова

09:55, 25.01.2024
В Авиастроительном районе Казани появилась площадь имени Александра Павлова
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Казани решили присвоить площади, расположенной вблизи Казанского моторостроительного производственного объединения, имя Александра Павлова. Он являлся бывшим директором акционерного общества, сказано в сборнике документов мэрии города.

Территория будет носить название «площадь имени А.Ф. Павлова — А.Ф. Павлов исемендәге мәйдан».

Контроль за исполнением постановления возложили на первого заместителя руководителя исполкома Казани Азата Нигматзянова.

скриншот realnoevremya.ru из сборника

Александр Павлов скончался на 86-м году жизни 9 сентября 2023 года. Он возглавил КМПО еще в 1983 году. Прощальная церемония с Александром Павловым прошла в Доме культуры им. Ленина в центре Авиастроительного района Казани.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан
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