В Авиастроительном районе Казани появилась площадь имени Александра Павлова
Власти Казани решили присвоить площади, расположенной вблизи Казанского моторостроительного производственного объединения, имя Александра Павлова. Он являлся бывшим директором акционерного общества, сказано в сборнике документов мэрии города.
Территория будет носить название «площадь имени А.Ф. Павлова — А.Ф. Павлов исемендәге мәйдан».
Контроль за исполнением постановления возложили на первого заместителя руководителя исполкома Казани Азата Нигматзянова.
Александр Павлов скончался на 86-м году жизни 9 сентября 2023 года. Он возглавил КМПО еще в 1983 году. Прощальная церемония с Александром Павловым прошла в Доме культуры им. Ленина в центре Авиастроительного района Казани.
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