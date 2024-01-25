Задолженность россиян по ипотечному кредиту достигла 17,7 трлн рублей

Сумма задолженности россиян по ипотечному кредиту на 1 декабря 2023 года составила 17,7 трлн рублей. Показатель достиг исторического рекорда, изучило «Реальное время» данные Центробанка.

По состоянию на 1 декабря прошлого года россияне должны были заплатить по кредиту 13,5 трлн рублей. За год сумма выросла на 30,7%.

За месяц показатель поднялся на 329,3 млн рублей. В ноябре сумма была на уровне 17,3 трлн рублей.

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