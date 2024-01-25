С 1 февраля в России вырастет размер маткапитала

Свыше 40 различных пособий и выплат проиндексируют с 1 февраля. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Материнский капитал увеличится с 586,9 до 630,4 тыс. рублей при рождении первенца, а на второго и последующих детей (если не получали на первого ребенка) — с 775,6 тыс. до почти 834 тыс. рублей. Если семья уже потратила часть средств маткапитала, будет проиндексирован только его остаток.

Кроме того, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 24,6 тысяч рублей. Увеличится и ежемесячное пособие по уходу за малышом.

По словам Михаила Мишустина, такая мера затронет около 20 млн человек. Они должны получать положенные им средства «без проволочек», подчеркнул глава правительства.

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