Суд отправил Игоря Стрелкова в колонию на четыре года

Московский городской суд вынес приговор Игорю Гиркину (Стрелкову) по обвинению в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК России). Об этом сообщает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

— Гиркин публично призывал пользователей телекоммуникационной сети «Интернет» к экстремистской деятельности, — говорится в сообщении.



Отбывать наказание подсудимый будет в колонии общего режима.

Напомним, Игоря Стрелкова задержали в Москве 21 июля. В тот же день его отправили под стражу сроком на два месяца. В конце августа Мосгорсуд признал законным арест фигуранта уголовного дела.

Осенью прошлого года Международный уголовный суд в Гааге заочно приговорил Игоря Стрелкова к пожизненному заключению по делу о крушении Boeing 777 «Малайзийских авиалиний». Сам он заявлял о непричастности ополчения ДНР к инциденту.

Еще фигурант уголовного дела известен тем, что в течение нескольких месяцев руководил ополченцами во время боевых действий в Славянске (ДНР) в 2014 году. Позднее он объявил себя военным комендантом Донецка, но в том же году покинул Донбасс.

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