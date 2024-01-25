За неделю с улиц Казани вывезли 273 тысячи тонн снега

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За прошедшие сутки с улиц Казани вывезли 37,5 тысячи тонн снег. С 17 января дорожные службы доставили на специальные пункты 273 тысячи тонн снега, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.

Как уточнили в ведомстве, процессу мешают брошенные на дороге машины. В этих случаях приходится вызвать сотрудников ГИБДД и эвакуаторы.

— Дорожные службы трудятся, не покладая лопат и не останавливая технику. А мы который день буквально кричим о серьезной проблеме. К сожалению, остается еще много машин, которые мешают очищать целые полосы и заездные карманы, — рассказали в Комитете.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани до конца недели действует план «Буран». На уборку дорог от снега ежедневно привлекают 1,1 тысячи единиц техники. Она работает по 16 часов в сутки.

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Айрат Назипов