Минпромторг Татарстана: полки магазинов будут заполнены до конца недели

Полки татарстанских магазинов будут заполнены до 26—27 января. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Сергей Этус.

— В связи с метеорологическими условиями были закрыты федеральные трассы M-12, M-7. Фуры не могли проехать. На данный момент поставки полностью осуществляются во все торговые сети. К сожалению, есть трудности с расчисткой дорог. Но городские, муниципальные службы делают все возможное, — передает его слова пресс-служба ведомства.

Как считает собеседник, в некоторых случаях местные жители искусственно создали ажиотаж и раскупали все товары. Поэтому в некоторых магазинах заканчивались продукты, но их можно найти в соседних торговых точках, резюмировал министр.

На этой неделе казанцы массово жаловались на нехватку продуктов в магазинах. Пустыми полки оказались из-за ограничений движения на федеральных и республиканских трассах, а также из-за неочищенных подъездных путей к магазинам у дома.



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