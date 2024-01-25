Татарстан сохранил лидерство в ПФО по количеству зарегистрированных браков

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 2023 году в Татарстане поженились 25 219 пар. По этому показателю республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе, сообщили на заседании коллегии Управления ЗАГС кабмина республики.

На втором месте расположился Башкортостан. Там заключили браки 23 747 пары. Тройку лидеров замыкает Самарская область — 19 913 пар. Меньше всего женятся в Мордовии (3 825 пар) и Марий Эл (3 318). Всего в России за год заключили 947 866 браков.

На тысячу браков в Татарстане приходится 566 расторжений. Это самый низкий показатель в округе.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, татарстанцы стали реже жениться и чаще разводиться. Подробности — в материале «Реального времени».

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