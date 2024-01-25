По факту крушения Ил-76 расследуется уголовное дело о теракте

По факту крушения самолета Ил-76 в Белгородской области расследуется уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ), сообщает Следком.



На борту самолета находились шесть членов экипажа, сотрудники военной полиции и более 60 пленных украинских военнослужащих. Все они погибли.

Для расследования уголовного дела сформирована следственно-оперативная группа, в которую вошли опытные следователи, криминалисты и эксперты. Первоначальные результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места происшествия, позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к совершению этого теракта.

В Минобороны России сообщили, что самолет был сбит вчера в 11:15 мск в результате совершенного Украиной террористического акта. На борту самолета находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих. Все находившиеся на борту самолета погибли. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту аэродром Чкаловский — Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена.

Разбившимся вчера над Белгородской областью самолетом Ил-76 управлял экипаж из Оренбургской области.

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Маргарита Головатенко