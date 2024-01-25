Утром в Казани 10-балльные пробки
Утром четверга, 24 января, пробки в Казани снова достигли 10 баллов. Сложная дорожная ситуация практически во всех районах столицы Татарстана, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Многокилометровые пробки растянулись на ул. Ново-Давликеевской, Фермерском и Горьковском шоссе, Оренбургском и Мамадышском трактах, ул. Центральной, Олимпийской и Кул Гали.
Значительно затруднено движение и на проспекте Победы. На протяжении нескольких участков наблюдаются сильные заторы. На дороге несколько ДТП.
Сильные пробки наблюдаются также на пр. Универсиады, Вонессенском тракте, ул. Рихарда Зорге, Юлиуса Фучика, Хусаина Мавлютова, Танковой, Даурской, Альберта Камалеева, Аделя Кутуя, Николая Ершова и Вишневского.
Движение в центре города тоже значительно затруднено. Сложная дорожная ситуация сложилась на ул. Габдуллы Тукая и Нурсултана Назарбаева.
Тяжелая дорожная ситуация и в Кировском, Московском и Авиастроительном районах Казани. Пробки тянутся практически от въездов в город и до самой Казанки.
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