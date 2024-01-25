Суд назначил Дарье Треповой* 27 лет колонии по делу о теракте в Санкт-Петербурге

Суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте в Санкт-Петербурге. Ей также назначили штраф в размере 600 тысяч рублей, сообщает telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

Подсудимую признали виновной по части 3 статьи 205 УК России (теракт), части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств), части 4 статьи 327 УК России (приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления). С Дарьи Треповой взыскали 16 495 000 рублей по гражданским искам.

Напомним, вечером 2 апреля в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Подозреваемую в совершении преступления Дарью Трепову задержали. Ей предъявили обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой).



Также к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 316 УК РФ (укрывательство особо тяжкого преступления) был привлечен Дмитрий Касинцев, обвиняемый в укрывательстве Треповой в своей квартире. Суд также признал его виновным. Ближайший год и 9 месяцев он проведет в исправительной колонии общего режима.



* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.

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