Объем просроченной задолженности по ипотеке в России вырос до 61,4 млрд рублей

По состоянию на 1 декабря 2023 года россияне просрочили платежи по ипотеке на сумму 61,4 млрд рублей. Данные Центробанка России изучило «Реальное время».

В прошлом году показатель был на уровне 58,6 млрд. Таким образом, за год сумма просроченной задолженности выросла больше чем на 5%.

За месяц показатель вырос на 1,1 млрд рублей. В ноябре сумма задолженности была на уровне 60,2 млрд рублей.

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