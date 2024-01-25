Айнур Тимерханов: «Музей археологии не открывается 18 лет!»

На итоговой коллегии Минкульта обсудили важность духовно-нравственных ценностей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На итоговой коллегии Министерства культуры РТ советовали больше внимания уделять фондам (и комплектованию, и учету), намекнули на изменение репертуарной политики театров — в сторону соответствия традиционным российским духовно-нравственным ценностям, и досадовали, что Музей археологии в Казанском Кремле не могут открыть уже 18 лет.

Береги фонды, но делись

На втором этаже Нацбиблиотеки с одной стороны играл оркестр Камаловского театра, причем последние композиции — для спешно заходящих в здание министра культуры РТ Ирады Аюповой и вице-премьера республики Лейлы Фазлеевой. С другой стороны располагались стенды проекта «Татарстан — Донбасс: 100 лет истории». Как известно, татары издавна ездили в этот регион на заработки, самые известные доказательства — песня «Шахта» и пьеса Карима Тинчурина «Зәңгәр шәл». Поэт Хади Такташ работал здесь над сценарием кинокартины «Камиль». Планируется, что выставка отправится в районы.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Министерства культуры РТ

Традиционно министр начала отчет с достижений. К примеру, к программе «Пушкинская карта» в Татарстане присоединилось 318 069 человек (это 89,9% от общего числа потенциальных участников), которые купили билетов, по данным на 1 декабря 2023-го, на сумму 451 305 000 рублей.

К слову, директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин рассказал, что у него «Пушкинской картой» теперь будет заниматься специальный отдел. Есть успешный опыт: в 2022-м министр культуры «заставила» его заняться туроператорством. Теперь два человека работают в офисе в Казанском цирке. Выручка в 2023-м — почти 7 млн рублей, доход — 2 140 000.

— Это отдел нашего музея по статусу. Когда создавались, я сказал: будете зарабатывать — будете существовать, не будете — закроемся, — рассказал Силкин. — Перед коллегией у нас состоялась хорошая встреча с руководителями музеев — Елабужским, Болгарским, Билярским — по совместным усилиям в области туризма. В течение недели мы представим проект от госмузеев по совместному продвижению турпродукта, с лидерством Национального музея.

Артем Силкин. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Одним из приоритетов в 2024 году Аюпова назвала работы с фондами в библиотеках, которые не менее важны, чем их посещаемость:

— При увеличении общего объема ежегодно выделяемых средств на комплектование библиотек они не перекрывают инфляционные процессы и ежегодный рост стоимости издательской продукции, — сказала министр. — Следовательно, нет прироста фонда. При этом ежегодно процент отказов у нас только у художественной литературы составляет порядка 40%.

Аюпова поручила создать рабочую группу по изменению принципов комплектования, используя и межбиблиотечное обслуживание, и электронную доставку документов.

Директор Национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова пояснила корреспонденту «Реальному времени», что речь идет о ситуации, когда человек не может получить нужную книгу. Зачастую она есть в фондах, но в другой библиотеке, а механизм, при котором возможна либо передача, либо предоставление электронного варианта, обойдется в несколько миллионов рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Театры и ценности

Традиционно много говорили на коллегии о театрах. К слову, после успешных «Казанских гастролей» по округе театры «Экият», Кариева, Тинчурина, Камала отправятся по 13 районам Татарстана, а также в Челны — это будут «Закамские гастроли». А до 1 апреля все заинтересованные лица должны представить предложения по мероприятиям к 80-летию Великой Победы.

При этом в 2024 году меняются процессы работы с авторами пьес. Если ранее их приобретало учреждение, то теперь это будут делать сами театры. При этом, указала Аюпова, сейчас на всей территории Российской Федерации будут происходить изменения в формировании госзадания. Государство будет пристальнее следить, что создается на государственные средства. В частности, важным индикатором показателя качества станет соответствие создаваемых произведений, экспозиций традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

Речь идет об указе президента РФ, подписанном в ноябре 2022 года, «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»: это, в частности, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, крепкая семья.

Несколько дней назад портал BFM.ru поделился информацией, что федеральные театры уже получили письмо с требованием отчитаться, как постановки соответствуют этим ценностям. Впрочем, опрошенные представители местных театров сказали, что они пока каких-то указаний не видели, напомнив, что при каждом учреждении уже есть худсоветы. А это значит, что произведения проходят строгую проверку. И некоторые из запланированных проектов даже после эскизов в премьеры не превращаются.

Тему эту продолжила Фазлеева, сказав, что в Год семьи важен особый контент:

— Он будет воспитывать необходимость создания семьи у молодого человека или молодой барышни. Которые сегодня, поверьте, принимают решение о браке где-то в районе 30, а о рождении ребенка — 28—30 лет. Мы должны говорить о том, что создать семью и воспитывать детей — это уникальное счастье человека.

Лейла Фазлеева. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Даешь музей татарской письменности

Пожалуй, самым резким оказалось выступление вице-президента Академии наук РТ Айнура Тимерханова. Указав, что открывшаяся в прошлом году экспозиция в Спасской башне была создана при участии сотрудников Института археологии АН РТ, он продолжил:

— Весьма значимым и популярным местом, притяжения, на территории Казанского Кремля, несомненно, мог бы стать Музей археологии РТ. Очень долгая бюрократическая переписка по этому вопросу продолжается аж с 2005 года. К сожалению, в силу разных обстоятельств в выделенном здании ремонтно-реставрационные работы не завершены. Здание не передано под цели Музея археологии. Со своей стороны АН РТ еще 2020 году подготовила и передала весь пакет документов для запуска музея.

О том же, кстати, на коллегии Минстроя РТ говорил и шеф Тимерханова Рифкат Минниханов. А на недавней коллегии Комитета по охране ОКН та же Фазлеева устроила короткое совещание в кулуарах на тему готовности здания церкви Николы Ратного к работе в качестве музея.

Другой проект, о котором сказал вице-президент АН, пока только предлагается создать на базе Центра письменного наследия ИЯЛИ («Мирасханэ»), расположенного в Манеже, — это лаборатория реставрации рукописей с постоянно действующей выставкой (возможно, музеем), посвященной татарскому письменному наследию. Напомним, в 2021-м планировалось открыть Центр татарской рукописи в здании «Эбиволя» (здании типографии братьев Каримовых) под руководством историка Альфрида Бустанова. Идея осталась на бумаге, теперь за дело взялось мощное академическое лобби.

