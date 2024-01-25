Вечером в четверг в Казани держатся 10-балльные пробки
Вечером в четверг в Казани держатся 10-балльные пробки, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты».
Аварии наблюдаются на улицах Фрунзе, Беломорской, просп. Ямашева, улицах Космонавтов, Николая Ершова, Вишневского, Назарбаева. Движение на этих участках затруднено.
Особенно тяжелая ситуация наблюдается в центре города, в Приволжском районе, а еще на ул. Габишева, Фучика, просп. Победы.
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