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Общество

Вечером в четверг в Казани держатся 10-балльные пробки

17:25, 25.01.2024 1
Вечером в четверг в Казани держатся 10-балльные пробки
Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

Вечером в четверг в Казани держатся 10-балльные пробки, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты».

Аварии наблюдаются на улицах Фрунзе, Беломорской, просп. Ямашева, улицах Космонавтов, Николая Ершова, Вишневского, Назарбаева. Движение на этих участках затруднено.

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

Особенно тяжелая ситуация наблюдается в центре города, в Приволжском районе, а еще на ул. Габишева, Фучика, просп. Победы.

realnoevremya.ru/Илина Дятлова

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:24
    Несмотря на работу по очистк, снега еще очень очень много. И на проезжей части и во дворах, просто снежный плен.
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