Новости недвижимости

14:23 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

Задолженность татарстанцев по жилищным кредитам составила 575,4 млрд рублей

13:59, 25.01.2024

Задолженность по жилищным кредитам в Татарстане на 1 декабря 2023 года составила 575,4 млрд рублей, выяснило «Реальное время», изучив данные Центробанка.

Вторую строчку рейтинга в Поволжье занимает Башкирия (535,4 млрд), третью — Пермский край (290,6 млрд). В целом в ПФО задолженность по жилищным кредитам достигает 3,2 трлн.

В России больший показатель зафиксирован только в ЦФО — 5,5 трлн.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина
Недвижимость Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также