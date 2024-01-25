Задолженность татарстанцев по жилищным кредитам составила 575,4 млрд рублей
Задолженность по жилищным кредитам в Татарстане на 1 декабря 2023 года составила 575,4 млрд рублей, выяснило «Реальное время», изучив данные Центробанка.
Вторую строчку рейтинга в Поволжье занимает Башкирия (535,4 млрд), третью — Пермский край (290,6 млрд). В целом в ПФО задолженность по жилищным кредитам достигает 3,2 трлн.
В России больший показатель зафиксирован только в ЦФО — 5,5 трлн.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым