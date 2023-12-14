Итоги дня: прямая линия Путина, «Татспиртпром» продал «Белый Кремль», бюджет Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 14 декабря:
- Президент России Владимир Путин провел прямую линию, совмещенную с большой пресс-конференцией, — первую с начала специальной военной операции. Она продлилась чуть более 4 часов. За это время он успел ответить на десятки вопросов от россиян и журналистов, в том числе из зарубежных СМИ.
- Владимир Путин поставил Татарстан в пример регионам России. По его словам, в республике хорошо развита инфраструктура, поэтому ее столицу выбрали местом проведения саммита БРИКС в 2024 году. Также президент назвал работу раиса Татарстана Рустама Минниханова хорошей.
- Рустам Минниханов на заседании Совета по культуре при раисе Татарстана заявил, что республика — «пример укрепления гражданской идентичности, российской государственности, межнационального и межконфессионального мира и согласия». Он обратил внимание, что для этого в регионе создаются все условия и развивается инфраструктура.
- На пресс-конференции президента России подняли проблему обмеления Волги — Владимир Путин ее признал и заявил, что правительство работает над ее устранением. Глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков напомнил, что республика неоднократно высказывалась «по вопросу сохранения и восстановления уровня Волги, водных биоресурсов, призывая к сокращению сброса через гидроузлы, а также максимальной экономии в расходовании водных ресурсов.
- В «Автодоре» отреагировали на жалобу москвича, который на прямой линии Владимира Путина заявил, что стоимость проезда по М-12 от Москвы до Казани превысит 6 тысяч рублей. В компании заявили, что для легковых автомобилей он будет стоить 4 481 рубль.
- «Татдортрансинвест» получит субсидию в размере 913,3 млн рублей на строительство трассы от А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — М7 «Волга» до границы Казани. Работы пройдут на территории Зеленодольского района.
- С начала 2023 года в Татарстане в результате аварий на дорогах погибли 258 человек. За 11 месяцев зафиксировано 43 ДТП с участием граждан, передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности. Выявлено 13 тысяч пьяных автомобилистов.
- Золотые резервы России достигли рекордных показателей — $151,9 миллиарда. В физическом выражении они уменьшаются второй месяц подряд — в ноябре на 16 тонн, до 2,3 тысячи тонн.
- В России исторического максимума достигло число финансовых пирамид. В черном списке Центробанка находится более 2 тысяч таких проектов. В годовом выражении их количество выросло на 47%.
- Президент России высказался за продление льготной программы «Семейная ипотека» — она действуют до июля 2024 года. Также Владимир Путин заявил, что нужно продлить программу, связанную с развитием первичного звена здравоохранения.
- Российский лидер высказался об инициативах запретить в стране аборты. Он считает, что действовать нужно аккуратно, учитывая права женщин.
- Владимир Путин извинился перед россиянами за ситуацию с ценами на куриные яйца — он пообещал, что ее разрешат в ближайшее время. По его словам, она возникла из-за сбоя в работе правительства. В Минсельхозе России заверили, что работают над стабилизацией цен.
- Казгордума приняла бюджет Казани на 2024-й и на плановый период 2025 и 2026 годов — он прогнозируется бездефицитным. В следующем году расходы и доходы города должны составить 41,657 млрд рублей.
- Дефицит бюджета Казани на 2023 год сократили на 100 млн — до 5,4 млрд рублей. Расходы увеличили на 511 млн рублей. Суммарно доходы бюджета Казани достигли 41 млрд рублей, расходы — 46,5 млрд рублей.
- В Советском райсуде Казани начался гражданский процесс по иску прокуратуры Татарстана к Ильназу Галявиеву, отбывающему пожизненный срок за стрельбу в гимназии №175. Речь идет об ущербе зданию и имуществу учреждения на 1,4 млн рублей.
- В Казани учредили коллегиальный совещательный орган по вопросу привлечения инвестиций в экономику — Инвестиционный совет. Его возглавил руководитель исполкома столицы Татарстана Рустем Гафаров.
- «Татспиртпром» продал пивоваренный завод «Белый Кремль». Его выкупила компания «Объединенные пивоварни — холдинг» (ранее — «Объединенные пивоварни Хейнекен»).
- Тепличному комбинату «Майский» присвоят имя бывшего гендиректора предприятия Ильшата Ганиева. Он умер в ноябре.
- В Татарстане в начале следующей недели ожидается потепление до 0 градусов, возможны снег и метели. В Гидрометцентре республики объяснили, что очаг аномально холодной погоды сместился за Урал — из-за этого температурный фон заметно повысился.
Ключевые события 659-го дня специальной военной операции на Украине:
- Владимир Путин рассказал, что в зоне СВО почти по всей линии соприкосновения Вооруженные силы России улучшают свои позиции. Там находятся 617 тысяч российских военных. Цели и задачи спецоперации остались прежними. Также глава государства заверил, что необходимости в дополнительной мобилизации в России нет.
- Минобороны России сообщило, что на Купянском направлении отражены пять атак штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных, а также 57-й мотопехотной бригад ВСУ около Синьковки в Харьковской области. На Краснолиманском направлении отражена атака украинской штурмовой группы 44-го отдельного стрелкового батальона у Ямполовки в ДНР.
- На Донецком направлении отражены шесть атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны. На Южно-Донецком направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
- На Запорожском направлении нанесено поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ около Работино. На Херсонском направлении украинские войска потеряли до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.
- Вооруженные Силы России уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ около Дарьевки в Херсонской области и Вольнянска в Запорожской области. Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда HIMARS. Уничтожены 26 украинских беспилотников.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураМедицинаЭкономикаБюджетФинансыБизнес
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