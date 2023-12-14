Число финансовых пирамид в России достигло исторического максимума, увеличившись за год почти на 50%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Число финансовых пирамид в России достигло исторического максимума — на сегодняшний день в черном списке Центробанка находится более 2 тысяч таких проектов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные регулятора.

За 9 месяцев текущего года ЦБ выявил на 47% пирамид больше, чем за аналогичный период 2022-го (1,4 тысячи). В сравнении с 2021-м рост составил 250% — тогда их было 870.

В общем числе нелегальных компаний и мошеннических схем финансовые пирамиды составляют более половины. При этом 98% из них действуют в интернете, а остальные — это нелегальные кредиторы, профучастники рынка ценных бумаг и операторы инвестплатформ, лжестраховщики.

Как рассказали в Центробанке, количество пирамид растет из-за интереса россиян к инвестициям и поиску дополнительных доходов. Это происходит в том числе на фоне ситуации в экономике.

По словам главы федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марата Сафиулина, страна достигла исторического рекорда по числу финансовых пирамид. Решить сложившуюся ситуацию может новая стратегия по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры, которая начнет действовать с января 2024 года, добавил он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в сентябре в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий организациям, не поднадзорным Центробанку, привлекать средства граждан в качестве инвестиций. За нарушение запрета предлагалось установить штраф до 1 млн рублей. Как объяснял один из авторов инициативы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, необходимость принятия таких норм обусловлена сохранением актуальности проблемы деятельности финансовых пирамид.



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Максим Кокунин