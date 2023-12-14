Владимир Путин: необходимости в мобилизации в России нет

Фото: скриншот realnoevremya.ru

Необходимости в дополнительной мобилизации в России нет. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции, которые проходят в Москве.

Он напомнил, что во время частичной мобилизации осенью 2022 года в стране для участия в специальной военной операции призвали 300 тысяч человек. По его словам, «они отлично воюют». Из числа мобилизованных 14 человек стали Героями России.

В зоне СВО находятся 244 тысячи человек, заявил Владимир Путин. Сформированы полки по обслуживанию техники.

Напомнил Владимир Путин, что проходила кампания по набору добровольцев для участия в спецоперации. Вызвались защищать интересы Родины 486 тысяч человек.

— Все по сути Герои, воины Отечества, — сказал Владимир Путин.

Напомним, «Реальное время» ведет прямую трансляцию мероприятия. Смотреть можно на RuTube, «ВКонтакте», YouTube, «Одноклассники» и NUUM. Главные тезисы с прямой линии и пресс-конференции главы государства — в нашей ленте новостей.

«Реальное время» в преддверии мероприятия спросило у героев своих материалов о том, какие темы они бы подняли в разговоре с лидером России и какие темы должны, по их мнению, затронуть те граждане, которым удастся задать вопрос президенту.

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Татьяна Демина