Дефицит бюджета Казани в 2023 году составляет 5,4 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня Казанская городская дума на XXVII сессии приняла решение о сокращении долговых обязательств города. Дефицит бюджета Казани в 2023 году сокращен на 100 млн и составляет 5,4 млрд рублей.

На сессии также было принято решение увеличить расходы бюджета города на 2023 год на 511 млн рублей благодаря финансовой поддержке бюджета республики. Средства распределили следующим образом:

приобретение 25 новых троллейбусов — 327,5 млн рублей;

содержание муниципальных учреждений, выплаты сотрудникам, гранты — 175,7 млн рублей;

изъятие земельных участков при строительстве и реконструкции автомобильных дорог — 7,9 млн рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Суммарно доходы бюджета Казани в текущем году достигли 41 млрд рублей, а расходы — 46,5 млрд рублей.

Напомним, сегодня Казанская городская дума приняла бюджет столицы Татарстана на 2024-й и на плановый период 2025 и 2026 годов. В последующие 3 года он прогнозируется бездефицитным. Ожидается, что в 2024 году расходы и доходы бюджета Казани составят 41,657 млрд рублей. В 2025-м они должны составить 40,849 млрд рублей, в 2026-м — 41,2 млрд рублей.

Галия Гарифуллина