Президент России об инициативах запретить аборты: «Нужно действовать очень аккуратно»

Фото: скриншот realnoevremya.ru

Президент страны Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции, которая проходит в Москве, высказался об инициативах запретить в стране аборты. Он призвал учитывать права женщин.



— Нужно действовать очень аккуратно. Разумеется, мне известна позиция церкви. Другой позиции у церкви быть и не может <...> Государство заинтересовано в том, чтобы демографическая проблема решалась бы, если бы женщины, узнав о беременности, принимали решения в пользу сохранения ребенка, — высказался он.

По его словам, «решение проблемы лежит как минимум в двух областях». Первое — это обращение к традиционным ценностям, например большой семьей, воспитание с позицией, что «ребенок — дар божий». Второе — материальное благосостояние.

Он обратил внимание, что государство должно думать о поддержке семей с детьми и дальше.

Напомним, «Реальное время» ведет прямую трансляцию мероприятия. Смотреть можно на RuTube, «ВКонтакте», YouTube, «Одноклассники» и NUUM. Главные тезисы с прямой линии и пресс-конференции главы государства — в нашей ленте новостей.

«Реальное время» в преддверии мероприятия спросило у героев своих материалов о том, какие темы они бы подняли в разговоре с лидером России и какие темы должны, по их мнению, затронуть те граждане, которым удастся задать вопрос президенту.

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Татьяна Демина