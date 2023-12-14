В Татарстане ожидается потепление до 0 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Потепление в Татарстане продолжится в конце этой и начале следующей недели. По прогнозу Гидрометцентра республики, температуры воздуха достигнут 0 градусов.



Ночью и утром в пятницу, 15 декабря, в Татарстане ожидается от -13 до -18°С, днем — от -8 до -13 градусов. Существенных осадков не прогнозируется.



В субботу, 16 декабря, в регионе ожидается снег и метель, на дорогах гололедица и местами снежные заносы. Ночью температуры воздуха составят -11... -16 градусов, днем -6... -11°С.

Ночью в воскресенье, 17 декабря, ожидается от -12 до -17 градусов. Днем прогнозируется от -7 до -12°С. Пройдет небольшой снег.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели также возможны снег и метели. В понедельник, 18 декабря, прогнозируется от -4 до -9 градусов, во вторник, 19 декабря, — от 0 до -5°С.

В Гидрометцентре Татарстана объяснили, что очаг аномально холодной погоды сместился за Урал — из-за этого температурный фон заметно повысился. В западных районах республики наблюдается небольшой снег. В полдень зафиксировали от -10 до -13 градусов.

Напомним, на прошлой неделе — 4 и 8 декабря — в Татарстане объявили два штормовых предупреждения об аномальных морозах. В республике в ночное время ожидалось до -40 градусов.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина