Казгордума приняла бездефицитный бюджет Казани на 2024 год

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Казанская городская дума на XXVII сессии 14 декабря приняла бюджет столицы Татарстана на 2024-й и на плановый период 2025 и 2026 годов. В последующие 3 года он прогнозируется бездефицитным.

Ожидается, что в 2024 году расходы и доходы бюджета Казани составят 41,657 млрд рублей, доложил начальник Финансового управления города Ирек Мухаметшин. В 2025-м они должны составить 40,849 млрд рублей, в 2026-м — 41,2 млрд рублей.

Налоговые и неналоговые доходы столицы Татарстана в следующем году прогнозируются в размере 23,848 млрд рублей. Межбюджетные трансферты ожидаются в объеме 17,8 млрд рублей.



Основной источник доходов бюджета Казани — НДФЛ. На него приходится более половины налоговых доходов Казани, уточнил Ирек Мухаметшин.

В следующем году в столице Татарстана ожидается рост поступлений земельного налога, который является муниципальным. По прогнозу, он составит почти 4 млрд рублей.

скриншот realnoevremya.ru трансляции заседания Казгордумы на youtube.com

Большая часть расходов Казани в следующем году пойдет на социально-культурную сферу — 34,3 млрд рублей, или 82,4%. На общегосударственные вопросы направят 3,356 млрд рублей (8%), на жилищно-коммунальное хозяйство — 1,6 млрд рублей (3,9%), на национальную экономику — 1,5 млрд (3,6%),

На содержание казанских дорог из бюджета в следующем году панируется направить 1,116 млрд рублей. На транспорт предусмотрели 194,9 млн рублей, на мероприятия по предупреждению болезней животных — 38,1 млн рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Содержание объектов внешнего благоустройства Казани обойдется муниципальному бюджету в 2024 году в 1,244 млрд рублей. На капитальный ремонт жилищного фонда намерены направить 3,686 млн рублей.

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что бюджет города «учитывает все реалии сегодняшнего дня». Исполкому он поручил провести все мероприятия, которые обеспечат баланс бюджета.

Также Казгордума рассмотрит вопрос о внесении изменений в городской бюджет на 2023-й и на плановый период 2024 и 2025 годов. Всего в повестку включили 17 вопросов.



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Татьяна Демина