Золотые резервы России впервые превысили рекордные $150 млрд

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Золотые резервы России достигли рекордных показателей из-за роста мировых цен на этот драгоценный металл. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Центробанка.

Так, в ноябре российские вложения в золото увеличились на 2,2% — до $151,9 млрд. Такое значение стало максимальным уровнем во всей современной истории. Предыдущий максимум зафиксировали в октябре на уровне $148,7 млрд.

При этом в физическом выражении уже второй месяц подряд золотой запас только уменьшается — в ноябре на 16 тонн, до 2,3 тыс. тонн.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в сентябре этого года золотые резервы России также составляли 2,3 тыс. тонн. Тогда страна находилась на пятом месте в мире по этому показателю. Однако из-за резкого падения цен вложения в этот драгметалл в первый месяц осени падали на 3% — до $140,5 млрд.

С большим отрывом первое место в рейтинге стран с крупнейшими золотыми запасами занимали Соединенные Штаты Америки (8,1 тыс. тонн золота). На втором месте Германия (3,2 тыс. тонн), на третьем — Италия (2,45 тыс. тонн).

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Максим Кокунин