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Татарстан просубсидирует строительство трассы Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 почти на 1 млрд рублей

10:08, 14.12.2023 8
Татарстан просубсидирует строительство трассы Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 почти на 1 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

АО «Татдортрансинвест» получит субсидию в размере 913,3 млн рублей на строительство трассы от А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — трасса М-7 «Волга» до границы Казани. Соответствующий проект постановления Кабмина Татарстана в настоящее время находится на экспертизе.

Работы должны будут проводиться на территории Зеленодольского района. Главным распорядителем средств, которые планируется выделить из бюджета Татарстана, должно стать Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, о том, что в Татарстане появится первая трасса с привлечением инфраструктурных облигаций — магистральная дорога общегородского значения, которая соединит Зеленодольск и Казань, стало известно еще в начале прошлого месяца.

Протяженность дороги составит более 6 км. На территории почти 10 тысяч га планируют наиболее динамичное жилищное строительство в регионе. Трасса будет иметь четыре полосы для движения и тротуары шириной 1,5—3 метра. Также вдоль нее обустроят двустороннюю велодорожку шириной 2 метра.

Общая стоимость проекта оценивается в 5,2 млрд рублей. Из них 4,3 млрд профинансируют за счет инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Ввести трассу в эксплуатацию планируют в 2025 году.

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Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 14 дек
    Прекрасная новость!
    Соседи станут ближе.
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  • Анонимно 14 дек
    Вообще, с такими соседями и объединиться не мешало бы.
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    Анонимно 14 дек
    Нет, лучше с башкирами, они хоть свои
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  • Анонимно 14 дек
    обалдеть, все мы оплачиваем - это нормально разве?
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    Анонимно 14 дек
    зато хозяева
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    Анонимно 14 дек
    1/5 часть только же
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  • Анонимно 14 дек
    надеюсь до Зеленодольск теперь будет добираться быстрее, и хлынут оттуда работяги в Казань
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    Анонимно 14 дек
    это хорошо или плохо?
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