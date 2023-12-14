Татарстан просубсидирует строительство трассы Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 почти на 1 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

АО «Татдортрансинвест» получит субсидию в размере 913,3 млн рублей на строительство трассы от А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — трасса М-7 «Волга» до границы Казани. Соответствующий проект постановления Кабмина Татарстана в настоящее время находится на экспертизе.

Работы должны будут проводиться на территории Зеленодольского района. Главным распорядителем средств, которые планируется выделить из бюджета Татарстана, должно стать Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, о том, что в Татарстане появится первая трасса с привлечением инфраструктурных облигаций — магистральная дорога общегородского значения, которая соединит Зеленодольск и Казань, стало известно еще в начале прошлого месяца.



Протяженность дороги составит более 6 км. На территории почти 10 тысяч га планируют наиболее динамичное жилищное строительство в регионе. Трасса будет иметь четыре полосы для движения и тротуары шириной 1,5—3 метра. Также вдоль нее обустроят двустороннюю велодорожку шириной 2 метра.

Общая стоимость проекта оценивается в 5,2 млрд рублей. Из них 4,3 млрд профинансируют за счет инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Ввести трассу в эксплуатацию планируют в 2025 году.



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Максим Кокунин