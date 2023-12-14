Рустам Минниханов: «Татарстан — это пример укрепления межнационального и межконфессионального мира и согласия»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

14 декабря в Казанском художественном училище имени Фешина прошло заседание Совета по культуре при раисе Татарстана. На нем присутствовал и Рустам Минниханов.

— Татарстан — это пример укрепления гражданской идентичности, российской государственности, межнационального и межконфессионального мира и согласия. Для этого мы создаем все условия, развиваем инфраструктуру отрасли. Яркое тому подтверждение — масштабная реконструкция объектов культуры в Татарстане, — заявил он.

Татарстанский лидер напомнил о культурных учреждениях, отреставрированных в регионе за последние годы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Сегодня мы находимся в уникальном объекте культурного наследия — в Казанском художественном училище им. Н.И. Фешина, которое отреставрировано в 2019—2023 годах. Совсем недавно мы торжественно открыли Буинский государственный драматический театр, — сказал раис республики.

Он также отметил, что в Набережных Челнах в 2020 году открыл двери для посетителей драматический театр «Мастеровые», в 2022-м — татарский драматический театр. Кроме того, в 2022-м году открылся Театр юного зрителя в Нижнекамске.



Основной доклад зачитала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Она рассказала о том, что приоритетом для отрасли является патриотическое воспитание, а также о важности популяризации и сохранения достижений художественной культуры, исторической памяти и культуры народов России.

Напомним, здание Казанского художественного училища имени Фешина открыли 30 августа. Отреставрированный объект тогда посетили раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник и первый президент республики Минтимер Шаймиев, а также председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.



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Галия Гарифуллина