Комбинату «Майский» будет присвоено имя Ильшата Ганиева

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Тепличному комбинату «Майский» присвоят имя бывшего гендиректора предприятия Ильшата Ганиева. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.

Сегодня соответствующее ходатайство было принято на объединенной сессии Советов города и района.

— Ильшат Газимович — руководитель с большой буквы, человек-созидатель. Он жил и трудился во благо республики, навсегда вписав свое имя в историю Татарстана. Благодаря его грамотно выстроенной политике «Майский» стал одним из брендов сельхозотрасли России. Это не только высококачественная продукция, но и высокая социальная направленность комбината. Считаю, сегодня принято исторически справедливое решение, — заявил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Зеленодольского района

23 ноября депутат Государственного совета Татарстана шестого созыва, гендиректор ООО «Тепличный комбинат «Майский» Ильшат Ганиев скончался на 69-м году жизни. На церемонии прощания с легендарным директором не менее легендарного предприятия, которая состоялась в пятницу, 24 ноября, в здании Госсовета собрались не только родственники усопшего и представители районной и республиканских властей, но и односельчане, а также бывшие и нынешние сотрудники предприятия, которое Ганиев возглавлял 34 года, до самых последних своих дней, несмотря на возраст и больное сердце.

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Галия Гарифуллина