«Татспиртпром» продал завод «Белый Кремль» компании «Объединенные пивоварни — холдинг»

Фото: Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Татспиртпром» совершил сделку по продаже пивоваренного завода «Белый Кремль». Его выкупила компания «Объединенные пивоварни — холдинг» (ранее — «Объединенные пивоварни Хейнекен»). Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского производителя алкоголя.

— «Татспиртпром» объявляет о совершении сделки с «Объединенные Пивоварни — Холдинг» по продаже «Пивоваренный завод «Белый Кремль». Руководством группы компаний «Татспиртпром» принято решение сфокусироваться на развитии своего основного направления бизнеса, — говорится в сообщении.

В пресс-службе компании подчеркнули, что в 2024 году «Татспиртпром» продолжит реализацию ключевых инвестиционных проектов, которые требуют «отдельного внимания и усилий, чтобы поддержать лидирующие позиции на рынке крепкого алкоголя».

— Для завода «Белый Кремль» вхождение в состав холдинговой компании, которая является одним из лидеров пивоваренной отрасли нашей страны, даст новые возможности для роста и развития, будет способствовать укреплению позиций на рынке, — считают в компании.

realnoevremya.ru (архив)

В середине ноября «Татспиртпром» избавился от неликвидной недвижимости — недействующего Бугульминского ликеро-водочного завода, закрытого в 2011 году. Заброшенный производственный комплекс в центре города выкупила местная компания по производству строительных клеев предпринимателя Андрея Куркина. Цена сделки, по нашим источникам, составила более 20 млн рублей — уступать больше алкогольный гигант не захотел. Подробнее о том, как планирует приспособить здание ЛВХ новый владелец, — в нашем материале.



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Илина Хакимова