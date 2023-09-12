Итоги дня: Владимир Путин на ВЭФ, экстренная посадка самолета в поле, Ким Чен Ын в России
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 12 сентября:
- Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума и сделал ряд важных заявлений, в первую очередь касающихся развития Дальнего Востока. Он рассказал о положении дел в отечественной промышленности, экономике, энергетике и ИТ-индустрии. Основные тезисы выступления — в материале «Реального времени».
- Владимир Путин заявил о строительстве в России новых скоростных автомагистралей через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана. Планируется сформировать «единый транспортный коридор» от Санкт-Петербурга до Владивостока.
- Президент России поручил закрепить в законодательстве возможность применения эскроу-счетов в ИЖС наравне со строительством многоквартирных домов. Подготовить нормативную базу необходимо этой осенью.
- Владимир Путин высказался об отъезде Анатолия Чубайса из страны, заявив, что бывший глава «Роснано» попросту «удрал» из страны, а после его ухода в компании образовалась «большая финансовая дыра». Анатолий Чубайс комментировать слова российского президента в свой адрес отказался.
- Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об установлении 30 сентября Дня воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В этот день в прошлом году в Москве главы новых регионов и президент страны подписали договоры об их принятии в состав федерации.
- Участие в ВЭФ принимал также раис Татарстана Рустам Минниханов вместе с делегацией республики. Он обсудил с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным строительство М-12, участок которой в соседней с Татарстаном Чувашии должны открыть в ноябре 2023 года. Полностью открыть трассу, которая свяжет Москву и Казань, должны 20 декабря.
- Правительство России утвердило обновленную стратегию развития обрабатывающей промышленности до 2030 года и на период до 2035 года. Одна из основных задач — увеличить в течение 12 лет ее долю в структуре ВВП до 15,45%.
- Член ЛДПР Виктор Бут, которого в прошлом году обменяли на баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер получил мандат в Законодательное собрание Ульяновской области по партийному списку. В партию он вступил в декабре 2022 года.
- Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию. Его встретили на Дальнем Востоке. Поезд северокорейского лидера пересек мост через реку Туманную, расположенный на границе двух стран.
- Проект строительства железнодорожных путей с запуском электрички по маршруту Новая Тура — «Салават купере» — Казань получил положительное заключение экспертизы. Его реализуют при появлении финансовой возможности.
- Apple провела презентацию новинок, в том числе iPhone 15 в пяти новых цветах. Среди новинок также второе поколение Apple Watch Ultra и Apple Watch Series 9.
- Самолет рейса Сочи — Омск совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области. На борту Airbus A320 находились 167 человек, в том числе шесть членов экипажа и 23 ребенка. Росавиация создала комиссию для расследования причин и обстоятельств авиаинцидента, СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
- В августе 2023 года в Казани средняя стоимость поездки в такси составила 28,37 рубля за 1 км пути. Это на 39,5% больше, чем в конце лета 2022-го. С начала этого года она увеличилась на 18,75%.
- Совет Федерации и ЦИК разрабатывают поправки в закон о выборах президента России. Изменения планируют принять осенью.
- ЦУМ в столице Татарстана могут выкупить у единственного бенефициара примерно за 1,3 млрд рублей. Сделку по приобретению акций у структур Анвара Алишева одобрили акционеры АО «Торговый дом «Казанский ЦУМ». Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Казани разработали новую программу развития физической культуры и спорта до 2028 года. Она предусматривает не только изменения в финансовом обеспечении, но и в самих мероприятиях и в ожидаемых от нее результатах.
- В казанском аэропорту самолет рейса Хургада — Нижний Новгород совершил вынужденную посадку. Инцидент произошел утром — в 5:15. На борту находились 245 пассажиров.
- Проект «Большой Зеленодольск» находится в стадии реализации — утвержден генеральный план застройки и спроектирован дополнительный выезд из Казани на М-7 через «Салават купере» и микрорайон «Радужный». Также прошли экспертизу линейные сети и коммуникации.
- Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок ареста бывшему министру обороны ДНР Игорю Гиркину (Стрелкову). В СИЗО он пробудет до 18 декабря 2023 года.
- В России появится сеть научно-производственных центров для развития беспилотных авиационных систем. В этой сфере намерены подготовить более 1 млн специалистов.
Ключевые события 566-го дня специальной военной операции на Украине:
- Президент России Владимир Путин заявил, что за последние 6-7 месяцев около 270 тысяч человек подписали контракты на военную службу. Ежедневно их заключают около 1—1,5 тысячи россиян.
- Также Владимир Путин сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли 71 тысячу человек, 543 танка и около 18 тысяч бронемашин разных классов.
- В Минобороны России сообщили, что на Донецком направлении отражены пять атак штурмовых групп 110-й механизированной бригады и 101-й бригады охраны генштаба ВСУ около Авдеевки, Майорска и западнее Андреевки.
- На Южно-Донецком направлении нанесено огневое поражение по местам дислокации подразделений 128-й бригады территориальной обороны ВСУ около Старомайорского и Урожайного.
- На Запорожском направлении отражены три украинские атаки у Работино и Вербового. На Краснолиманском направлении отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения ВСУ южнее Кузьмино (ЛНР).
- На Купянском направлении поражена живая сила и техника 68-й егерской бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ около н. п. Новоегоровка, Синьковка и Загоруйковка в Харьковской области. Уничтожен 41 украинский беспилотник.
- В контрбатарейной борьбе Вооруженными силами России поражена артиллерийская система М777 производства США и гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены два украинских склада с боеприпасами, живая сила и военная техника в 143 районах.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»
Илина ХакимоваОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым