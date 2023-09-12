Без господдержки Татарстана, но с частными спонсорами: как будет развиваться спорт в Казани до конца 2028 года

Казанские власти подготовили новую программу развития физической культуры в городе

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Исполком Казани разработал новую программу развития физической культуры и спорта в городе, которая будет реализовываться вплоть до конца 2028 года. Предыдущий документ был принят еще в 2017-м, и, несмотря на ежегодно вносимые изменения, его содержание устарело, а срок действия практически подошел к концу. Нынешний проект предусматривает не только изменения в финансовом обеспечении, но и в самих мероприятиях, а также в ожидаемых от его осуществления результатах. Подробнее о том, как изменится спортивная жизнь столицы Татарстана в ближайшие четыре года, — в материале «Реального времени».

Бюджет Татарстана больше не будет выделять средства на развитие спорта в Казани

Имеющаяся муниципальная программа была утверждена городским исполкомом 4 декабря 2017 года и называлась она «Развитие физической культуры и спорта в Казани на 2018—2024 годы». На протяжении шести лет в нее неоднократно вносились изменения, последние из которых были приняты 8 декабря 2022 года. Однако как бы часто ни обновлялся этот документ, правки носили лишь уточняющий характер, подстраивая его показатели на будущий год.

Что касается финансового обеспечения, то с начала реализации программы и по сегодняшний день на нее было потрачено 7,8 млрд рублей. Из этой суммы 6,3 млрд пришлось на бюджет самой Казани, 447,2 млн — на республиканскую казну, и чуть более 1 млрд — на внебюджетные средства. В 2024 году планировалось потратить 1,3 млрд рублей, однако в новом документе эта сумма уже увеличена до 1,5 миллиарда.

В целом на развитие физической культуры в столице Татарстана с 2024 по 2028 год планируется направить 7,5 млрд рублей. Таким образом, затраты в ближайшие четыре года будут лишь на 4% меньше тех, что пришлись на прошедшие пять лет. При этом из источников финансирования новой программы исключается бюджет республики, что полностью возлагает расходы на Казань и ее внебюджетные источники — 6,4 млрд и 1,1 млрд рублей соответственно. Авторы новой программы также уточнили, что для ее реализации могут быть привлечены средства частных спонсоров.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Число спортсменов и объектов продолжает расти, а вот тренеров больше не становится

Список целей и задач, которые должны быть достигнуты к моменту окончания реализации программы был также расширен с пяти до семи пунктов. При этом неизменным остался лишь один — повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни.

Что касается остальных, то к 2028 году ожидается:

увеличение удельного веса населения от 3 до 79 лет, систематически занимающегося спортом, в общей численности — до 70,4%;

увеличение количества участвующих в общегородских спортивно-массовых мероприятиях — до 200 тысяч человек;

сохранение количества обучающихся и улучшение качества подготовки спортсменов в спортивных школах;

увеличение доли спортсменов-разрядников в спортивных школах — до 49,75%;

увеличение процента тренеров, имеющих высшую, первую и вторую квалификационные категории, в общей численности тренеров — до 55,5%;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физкультурой, в общей численности данной категории населения — до 30%;

увеличение показателя обеспеченности жителей спортивной инфраструктурой — до 44,5%.

Действительно, некоторые из этих показателей имеются и в прежней программе, но вот их значения отличаются. Так, например, удельный вес населения, занимающегося физической культурой, до 2024 года должен был вырасти до 60,4%. А вот долю тренеров-преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационные категории, планировалось увеличить до 56%.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Помимо главных задач, у программы также есть перечень других индикаторов ее эффективности, показывающий то, как может измениться спортивная сфера за время ее реализации:

Доля детей, обучающихся в спортивных школах, в общей численности детей в возрасте с 6 до 15 лет — с 2024 по 2028 год должна составить 9,5%;

Доля обучающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства к общему числу занимающихся — с 2024 по 2028 год должна достигнуть 1,5%;

Доля занимающихся, которым присвоены спортивные разряды, — с 2024 по 2028 год должна вырасти с 49,5 до 49,7%;

Обеспеченность спортивными сооружениями все за тот же период должна увеличиться с 44,1% до 44,5%;

Количество проводимых общегородских спортивных мероприятий — с 240 до 260.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Более 2,2 тысячи сооружений, 17 школ и 115 мероприятий: чем представлен спорт в Казани

На сегодняшний день в Казани наблюдается положительная динамика в области развития и совершенствования спортивной инфраструктуры. В настоящее время в городе насчитывается 2 242 спортивных сооружения. Также в ближайшее время запланировано проведение проектных работ по строительству двух специализированных спортивных объектов. Речь идет о физкультурно-оздоровительном комплексе по спортивной гимнастике и акробатике на территории ЖК «Салават купере» и Центре баскетбола в ЖК «Весна». Кроме того, рассматриваются вопросы строительства плавательного бассейна в ЖК «Жилплощадка» и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по ул. Латышских Стрелков.

Вместе с этим в столице Татарстана функционируют 17 муниципальных спортивных школ с общей численностью учащихся в 16 986 человек (по 45 видам спорта). Из них:

1 072 спортсмена — на спортивно-оздоровительном этапе (6,31% от общего количества занимающихся);

9 171 спортсмен — на этапе начальной подготовки (54%);

6 490 спортсменов — на тренировочном этапе спортивной специализации (38,2%);

253 спортсмена — на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства (1,49%).

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

По состоянию на 31 декабря 2022 года разряды в спортивных образовательных учреждениях имеют 8 316 человек, 6 677 из них — массовые (первый разряд — 707 человек, кандидатов в мастера спорта — 531 человек, мастеров спорта — 90 человек, мастеров спорта международного класса — восемь человек). Кроме того, в спортшколах организованы занятия в платных группах — в них занимаются 1 929 человек. Подготовку спортсменов ведут 636 тренеров, из которых 190 имеют высшую тренерскую категорию, семь — звание заслуженного тренера России.

Каждый год в Казани проводится более 115 общегородских спортивных мероприятий. Общее количество участников составляет более 180 тысяч человек. Наиболее крупными из них являются: «Лыжня России», День бега «Кросс нации», Открытый Казанский лыжный марафон, Всероссийские соревнования юных футболистов «Кожаный мяч», Всероссийские соревнования юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова, Спартакиада общеобразовательных учреждений, «Казанский марафон».

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