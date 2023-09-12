Анатолий Чубайс отказался комментировать слова президента России о его работе в «Роснано»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс не захотел комментировать высказывания президента России Владимира Путина об итогах его работы в корпорации.

— Я бы не хотел комментировать ничего из сказанного, — передает его слова ТАСС.

взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru/Пленарное заседание восьмого Восточного экономического форума

Сегодня глава государства высказался об Анатолии Чубайсе, заявив, что «он удрал» и теперь в «Роснано» идут сложные процессы, там «большая финансовая дыра».

В декабре 2020 года Владимир Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем. До этого он занимал пост гендиректора «Роснано». После начала спецоперации бывший глава компании покинул Россию.



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Айрат Назипов