Минниханов вместе с делегацией из Татарстана принимает участие в ВЭФ-2023

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов вместе с делегацией республики находится с рабочим визитом в Приморском крае, принимая участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), рассказали в пресс-службе главы региона.

В одном из павильонах Дальневосточного федерального университета организован стенд Татарстана.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Помимо презентации инвестиционного потенциала республики там также представлен ряд компаний.

Напомним, тема ВЭФ в этом году — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Сегодня на полях форума ожидается пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.



Вчера министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков презентовал на ВЭФ татарстанский проект по реинтродукции сокола-балобана. Главная цель пилотного проекта — вернуть краснокнижную птицу в родные места обитания в республике.

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Илина Хакимова