В России создадут правовой механизм эксроу-счетов в индивидуальном строительстве

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru/Пленарное заседание восьмого Восточного экономического форума

Президент России Владимир Путин поручил подготовить нормативную базу для возможности применения эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве. Такое заявление он сделал на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Российский лидер подчеркнул, что речь идет о применении эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве наравне со строительством многоквартирных домов. Такое решение поможет дополнительно защитить деньги россиян и даст возможность привлечь ипотечный кредит на постройку собственного дома.

Подготовить нормативную базу нужно этой осенью.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На 1 ноября 2022 года в Татарстане насчитывалось 16 218 эскроу-счетов. По их количеству республика занимала первое место в ПФО. Всего на этот период в Татарстане на эскроу-счетах хранилось 77,31 миллиарда рублей.



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Айрат Назипов