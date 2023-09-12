Такси в Казани за год подорожало более чем на треть

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В августе 2023 года в Казани средняя стоимость поездки в такси составила 28,37 рубля за 1 км пути. Это на 39,5% больше, чем в конце лета прошлого года, когда она составляла 20,33 рубля, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

По сравнению с июлем 2023 года средняя стоимость поездки в такси выросла на 3,4%. С начала года она увеличилась на 18,75% — в январе она оценивалась в 23,89 рубля за 1 км пути.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В целом в Татарстане в августе 2023 года средняя стоимость поездки в такси составила 29,67 рубля за 1 км пути. По сравнению с июлем она выросла на 10,5%.

Напомним, в июле 2023 года средняя стоимость поездки в такси в Казани составила 27,44 рубля за 1 км пути. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года она выросла в 1,4 раза.



С начала сентября вступили в силу российский и татарстанский законы о такси, которые жестко регламентируют деятельность перевозчиков, агрегаторов и водителей. «Реальное время» проанализировало первые результаты изменений в сфере перевозок этим видом транспорта.

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Татьяна Демина