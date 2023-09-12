Виктор Бут получил мандат в Заксобрание Ульяновской области

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео ЛДПР/YouTube.com

Член ЛДПР Виктор Бут получил мандат в Законодательное собрание Ульяновской области по партийному списку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу избирательной комиссии региона.

— Виктор Бут получает мандат по итогам выборов по партийному списку, — рассказали в пресс-службе.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

8 декабря прошлого года Виктора Бута обменяли на баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер. Их помиловали перед обменом в Абу-Даби, они не должны отбывать оставшуюся часть наказания в своих странах. Спустя четыре дня Бута приняли в ЛДПР. Такое решение было озвучено на слете партии.

Виктор Бут рассказывал, что самым тяжелым во время заключения было отсутствие возможности общения с родными и друзьями.



О том, что Бут вошел в список возможных кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ульяновской области, сообщалось еще в июле.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов