Правительство России утвердило обновленную стратегию развития обрабатывающей промышленности до 2035 года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Кабмин утвердил обновленную стратегию развития обрабатывающей промышленности России до 2030 года и на период до 2035 года. Информация опубликована на сайте правительства.

Новая стратегия ставит перед собой задачу увеличить в течение 12 лет долю обрабатывающей промышленности в структуре внутреннего валового продукта до 15,45%, повысить индекс обрабатывающих производств на 55% по отношению к базовому 2019 году, увеличить количество предприятий, осуществляющих технологические инновации и удвоить физический объем инвестиций и производительности труда в отрасли.

Стратегию разрабатывали с участием отраслевых ассоциаций, научного сообщества, кураторов промышленности в регионах. Она предусматривает решение целого комплекса задач по приоритетным направлениям.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— В их числе — создание условий для запуска во всех отраслях нового инвестиционного цикла, повышение инновационного потенциала предприятий промышленности, стимулирование спроса на отечественную продукцию, развитие индустриального потенциала регионов, решение кадрового вопроса, — говорится в сообщении кабмина.

В апреле министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова сообщила, что обрабатывающая промышленность является самой травмоопасной отраслью, на которую приходится порядка 30% происшествий.

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Айрат Назипов