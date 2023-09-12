За семь месяцев контракт с Минобороны России подписали 270 тысяч добровольцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Около 270 тысяч человек за последние шесть-семь месяцев в России подписали контракты на военную службу. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил президент страны Владимир Путин.

— За последние шесть-семь месяцев добровольно подписали контракты на службу в Вооруженных силах и в добровольческих подразделениях 270 тысяч человек, — рассказал глава государства.

По его словам, в России ежедневно подписывать контракты приходят порядка 1—1,5 тысячи человек.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По данным на 3 августа, число принятых на военную службу по контракту достигало 231 тысячи человек.

«Реальное время» писало, что в Татарстане растет число желающих поступить на контрактную службу в Вооруженные силы России. Заявления в республиканский пункт отбора ежедневно подают десятки и сотни человек. В большинстве случаев решение принимают зрелые мужчины, трезво оценивающие ситуацию и сознательно стремящиеся в зону СВО, что называется, «по убеждению».

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Айрат Назипов