В казанском аэропорту вынужденно сел самолет рейса Хургада — Нижний Новгород

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Международном аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая сел самолет, который следовал рейсом Хургада — Нижний Новгород. Инцидент произошел в 5.15 во вторник, 12 сентября.

— Воздушное судно «Боинг-757", следовавшее рейсом №AZV946 (авиакомпания «Азур Эйр») по маршруту Хургада — Нижний Новгород, совершило посадку в аэропорту Казани по метеоусловиям места назначения (Стригино). Перед заходом на посадку экипаж самолета запросил зону ожидания по технической причине, — рассказали в Татарской транспортной прокуратуре.

Посадка прошла благополучно. На борту воздушного судна находилось 245 пассажиров.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сейчас надзорное ведомство проверяет обстоятельства инцидента. При наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Накануне в Татарстане самолет, вылетевший в 11.05 из казанского аэропорта в Сочи, вернулся на аэродром вылета спустя почти час «по техническим причинам». Татарская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств возврата судна.

Самолет вылетел в пункт назначения с задержкой почти на 8 часов. Рейс выполняли «Уральские авиалинии». Уточняется, что жалобы и обращения не поступали.

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Айрат Назипов