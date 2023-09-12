Владимир Путин анонсировал строительство скоростных дорог — они пройдут через Дальний Восток до Тихого океана

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru/В ходе встречи с модераторами сессий ВЭФ

В России будут построены скоростные автомобильные магистрали через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании восьмого Восточного экономического форума.

— Совсем недавно мы открыли участок скоростной автомобильной дороги от Москвы до Арзамаса. К концу текущего года трасса дойдет до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени. Хочу сегодня сказать, что мы, безусловно, продолжим этот масштабный проект: скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток — до Тихого океана, — сказал российский лидер.

Он добавил, что «будет сформирован единый транспортный коридор» от Санкт-Петербурга до Владивостока.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов(архив)

Месяц назад Владимир Путин заявил, что страна подошла к реализации скоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Петербурга. Глава государства добавил, что в будущем нужно включить в проект и другие города, включая Казань.



На прошлой неделе президент России Владимир Путин открыл участок трассы М-12 Москва — Казань — от Москвы до Арзамаса (Нижегородская область). В декабре этого года по трассе М-12 можно будет доехать до Казани. Рассчитывается, что путь у автомобилистов займет 6,5 часа вместо 12.



На М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань до конца года появятся 14 многофункциональных зон (МФЗ). Открытие еще 16 многофункциональных зон запланировано на 2024 год.



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Айрат Назипов