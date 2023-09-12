Владимир Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru/Пленарное заседание восьмого Восточного экономического форума

Президент России Владимир Путин сообщил, что потери украинской стороны достигли 71 тысячи человек с начала контрнаступления. Статистику он озвучил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

— По танкам — 543 танка уже потеряли, по бронемашинам разных классов — почти 18 тысяч, — рассказал российский лидер.

Он добавил, что результатов контрнаступления Украины нет, а потери у ВСУ большие.

realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

На прошлой неделе Владимир Путин назвал контрнаступление Украины провалом. Также глава государства напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и до сих готова обсудить мирное решение конфликта.



Напомним, специальная военная операция продолжается более года. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, в стране началась частичная мобилизация. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.



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Айрат Назипов