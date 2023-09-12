Игоря Стрелкова оставили в СИЗО еще на три месяца

Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок ареста бывшему министру обороны ДНР Игорю Гиркину (Стрелкову) по обвинению в публичных призывах к экстремизму.

Как сообщает «Интерфакс», суд поддержал ходатайство следователя, который просил дать дополнительное время на проведение следственных действий и получение результатов экспертиз, в том числе молекулярно-генетической, баллистической и психолого-лингвистической. Постановлением суда срок содержания под стражей в отношении Гиркина продлен до 18 декабря 2023 года.

Защита Стрелкова просила суд отклонить ходатайство следствия и избрать ему более мягкую меру пресечения. Вину задержанный не признает.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Игоря Стрелкова задержали в Москве 21 июля. Его жена рассказала, что против него выдвинуты обвинения по ст. 282 УК России, то есть в экстремизме. В тот же день его отправили под стражу сроком на два месяца. В конце августа Мосгорсуд признал законным арест фигуранта уголовного дела.

Осенью прошлого года Международный уголовный суд в Гааге заочно приговорил Игоря Стрелкова к пожизненному заключению по делу о крушении Boeing 777 «Малайзийских авиалиний». Сам он заявлял о непричастности ополчения ДНР к инциденту.

Еще фигурант уголовного дела известен тем, что в течение нескольких месяцев руководил ополченцами во время боевых действий в Славянске (ДНР) в 2014 году. Позднее он объявил себя военным комендантом Донецка, но в том же году покинул Донбасс.

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Айрат Назипов