Новый участок трассы М-12 в Чувашии хотят открыть в ноябре

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Новый участок федеральной трассы М-12 «Восток» в Чувашии планируется открыть в ноябре 2023 года. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Следующий участок мы хотим открыть где-то в ноябре. Он в основном идет по территории Чувашии. Мы его откроем в ноябре, начнем раскатывать, а уже 20 декабря всю трассу целиком запустим, — передает его слова «РИА Новости».

Длина нового участка составляет 150 километров.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Накануне Хуснуллин прогнозировал, что кумулятивный эффект от инвестиций в строительство трассы М-12 за два десятилетия должен составить 1,8 трлн рублей. По его словам, М-12 «в разы окупит» вложения в ее строительство. Он обратил внимание, что она поможет развивать экономику регионов, через которые проходит.

Экономический эффект от строительства трассы М-12 в Татарстане оценили в 146 млрд рублей. При этом макроэкономический эффект в результате строительства дороги оценивается в 2,4 трлн рублей.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин открыл участок трассы М-12 Москва — Казань — от Москвы до Арзамаса (Нижегородская область). В декабре этого года по трассе М-12 можно будет доехать до Казани. Рассчитывается, что путь у автомобилистов займет 6,5 часа вместо 12.

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Айрат Назипов