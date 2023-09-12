Проект «Большой Зеленодольск» находится в стадии реализации — утвержден генеральный план застройки

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане проект «Большой Зеленодольск» находится в стадии реализации — утвержден генеральный план застройки и спроектирован дополнительный выезд из Казани на М-7 через «Салават купере» и микрорайон «Радужный». Также прошли экспертизу линейные сети и коммуникации.

— Основные территории проекта расположены вдоль трассы Казань — Зеленодольск. В год мы строим порядка 150 тысяч квадратных метров жилья, из них 40 тысяч — в Зеленодольске, а остальные — по району, в том числе в пригородной к Казани части. Застройщики разные — и крупные компании, и малые, — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Зеленодольского района Татарстана.

Крупные девелоперские проекты реализуются и по ИЖС. В рамках «Большого Зеленодольска» также запланировано строительство крупного дворца борьбы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кроме того, ведется работа по проектированию мастер-плана свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ) на территории Зеленодольска. Там также запланировано строительство до 1,5 млн квадратных метров жилья и социальных объектов.

— Есть поручение раиса Татарстана по бронированию под государственные нужды по расширению СММЛЦ дополнительно 2 тыс. гектаров земли. В настоящее время там идет строительство инженерных сетей, в том числе за счет федеральных средств, — добавили в пресс-службе Зеленодольского района Татарстана.

В рамках проекта «Большой Зеленодольск» планируется построить 5,7 млн «квадратов» жилья — это позволит увеличить численность жителей до 182,6 тысячи человек. На первом этапе, до 2025 года, построят 900 тыс. кв. метров жилья — дома от пяти до десяти этажей у села Новая Тура и поселка Урняк.

Второй этап предполагает строительство 4,6 млн кв. метров жилья до 2030 года. Застройка будет идти у поселков Ново-Чувашский, Грузинский, села Ильинского.



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Айрат Назипов