Владимир Путин: «Чубайс перешел в Израиле на нелегальное положение. Нафиг ему это нужно?»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Президент России Владимир Путин высказался об отъезде Анатолия Чубайса из страны. Он считает, что бывший глава «Роснано» попросту «удрал» из страны.

— Чубайс в Израиле даже перешел на нелегальное положение, нафига ему это нужно, я не знаю, — сказал российский лидер.

Глава государства добавил, что после ухода Чубайса в «Роснано» образовалась «большая финансовая дыра». Сейчас в компании идут «сложные процессы», но подробности российский лидер озвучивать не стал.

В декабре 2020 года Владимир Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем. До этого он занимал пост гендиректора «Роснано».



После начала спецоперации Чубайс покинул Россию. Вскоре появилась информация о том, что он уехал в Турцию.



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Айрат Назипов