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Владимир Путин: «Чубайс перешел в Израиле на нелегальное положение. Нафиг ему это нужно?»

10:42, 12.09.2023 2
Владимир Путин: «Чубайс перешел в Израиле на нелегальное положение. Нафиг ему это нужно?»
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Президент России Владимир Путин высказался об отъезде Анатолия Чубайса из страны. Он считает, что бывший глава «Роснано» попросту «удрал» из страны.

— Чубайс в Израиле даже перешел на нелегальное положение, нафига ему это нужно, я не знаю, — сказал российский лидер.

Глава государства добавил, что после ухода Чубайса в «Роснано» образовалась «большая финансовая дыра». Сейчас в компании идут «сложные процессы», но подробности российский лидер озвучивать не стал.

В декабре 2020 года Владимир Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем. До этого он занимал пост гендиректора «Роснано».

После начала спецоперации Чубайс покинул Россию. Вскоре появилась информация о том, что он уехал в Турцию.

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Айрат Назипов
ОбществоВластьБизнес

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12 сен
    Судьба Чубайса в Израиле актуальная, конечно, тема в стране, да уж...
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  • Анонимно 12 сен
    Дали уйти. А то ведь сколько интересного мог рассказать начиная с двух волг на ваучер ... , куда делся последний транш мвф перед дефолтом в 1998 г., а разворованное роснано это уж так по привычке.
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