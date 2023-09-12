Владимир Путин на ВЭФ — главное к этому часу

Предприниматели, мигранты, Волож, Маск и Чубайс — важные заявления президента России

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru/В ходе встречи с модераторами сессий ВЭФ

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), где сделал ряд важных заявлений. В первую очередь они касались развития Дальнего Востока и инвестиций в будущие проекты, которые будут реализованы на территории региона. Также глава государства рассказал о том, как складываются дела в ИТ-индустрии, отдельно выделив тему киберспорта. Помимо технологий он также прошелся по промышленности, экономике и энергетике страны. Без внимания не остались текущие отношения с Западом. Основные тезисы выступления российского лидера — в материале «Реального времени».

Роль Дальнего Востока в международных отношениях

В начале своего выступления Владимир Путин отметил, как продолжает меняться глобальная экономика. По словам президента, это происходит прежде всего потому, что Запад разрушает систему финансовых отношений:

— Мы хорошо знаем, видим, как за последние годы изменилась и продолжает меняться глобальная экономика, в том числе и из-за того, что некоторые страны, прежде всего западные, своими же руками разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которые сами же и создавали во многом, выстраивали, — сказал он, отметив, что на этом фоне расширяется пространство подлинного делового сотрудничества государств, которые не подчиняются какому-то внешнему давлению, а следуют собственным интересам.

Говоря о Дальнем Востоке, Путин подчеркнул, что роль этого региона для будущего России и ее позиции в многополярном мире исключительно велика, так как в нем расположены важные стратегические предприятия, морские порты, железные дорогие, драгоценные металлы и полезные ископаемые.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Дальневосточный федеральный округ — это 40% территории России. Здесь находится почти половина наших лесов и запасов золота, больше 70% рыбы, алмазов, свыше 30% титана, меди и так далее. Работают важнейшие стратегические предприятия, морские порты и железные дороги, — рассказал он, напомнив, что опережающее развитие Дальневосточного региона — это абсолютный приоритет России на весь XXI век.

Продолжая тему проделанной работы в регионе, глава государства заявил, что в целом товарооборот России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) за 2022 год вырос на 13,7%, а за первое полугодие 2023 года — еще на 18,3%. «Ведь Россия, наш Дальний Восток открыты для укрепления торговых и кооперационных связей. И потенциал такого сотрудничества просто невозможно переоценить», — сказал он.

«Динамика инвестиций на Дальнем Востоке в три раза опережает общероссийский показатель»

— В целом динамика инвестиций на Дальнем Востоке, хочу это особо отметить и подчеркнуть, в три раза опережает общероссийский показатель. Если с 2014 года по 2022 рост инвестиций в основной капитал по всей стране составил 13%, то на Дальнем Востоке — 39%, это отражается и на объемах производства, — заявил Владимир Путин.

По словам президента, необходимо постоянно улучшать условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке, доступные как для малого и среднего, так и для крупного бизнеса.

— Мощная сырьевая база экономического развития, которую мы закладываем, позволяет нам идти вперед, увеличивать глубину переработки ресурсов, как говорят специалисты, наращивать добавленную стоимость на отечественных предприятиях, в том числе на Дальнем Востоке, вот это главное. Для этого необходимо постоянно улучшать условия для ведения бизнеса в макрорегионе, удерживать их на глобально-конкурентном уровне, обеспечивать длинное и дешевое финансирование инвестиционных проектов, доступное как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных производственных компаний, во всех сферах и отраслях, территориях и районах, — сказал он.

При этом, остановившись на теме добывающей промышленности, глава государства отметил, что процент изученности недр на Дальнем Востоке в среднем составляет 35%. Несмотря на это сегодня есть все возможности для кратного роста добывающих отраслей. Президент подчеркнул, что развитие этой индустрии — это не только гарантия ресурсного суверенитета страны, но и основа для производства новых материалов, микроэлектронники и перспективных источников энергии.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Для продвижения отечественных экологических природосберегающих технологий и научных разработок. Для создания качественных рабочих мест, реализации на новом уровне естественных конкурентных преимуществ Дальнего Востока, — добавил он, отметив, что стране необходимо расширять логистические маршруты в этом регионе, включая Северный морской путь.

Кроме того, глава государства рассказал, что 2030 году производство сжиженного природного газа (СПГ) в Арктической зоне России увеличится втрое (до 64 миллионов тонн в год), на базе мурманского центра появятся новые линии СПГ для добычи газа на арктических месторождениях.

В России сформируют единый транспортный коридор — от Санкт-Петербурга до Владивостока

Президент России также анонсировал строительство скоростных автомобильных магистралей, которые пройдут через Сибирь, Дальний Восток до Тихого океана.

— Совсем недавно мы открыли участок скоростной автомобильной дороги от Москвы до Арзамаса. К концу текущего года трасса дойдет до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени. Хочу сегодня сказать, что мы, безусловно, продолжим этот масштабный проект: скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток — до Тихого океана, — сказал он, отметив, что в стране «будет сформирован единый транспортный коридор» от Санкт-Петербурга до Владивостока, который послужит основой для развития туризма, для связи логистических, аграрных и производственных центров.

Вместе с этим Путин рассказал о продолжении модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. По его словам, в этой работе необходимо наращивать темпы, что может быть сделано в том числе за счет механизмов концессии и привлечения частного капитала для строительства мостов, тоннелей и путепроводов.

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

Также глава государства заявил, что правительству России необходимо подготовить комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри дальневосточного региона.

— Прошу правительство до 1 марта будущего года подготовить комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри дальневосточного региона. Он должен охватывать строительство новых и модернизацию действующих аэропортов, улучшение стандартов для работы малой авиации, поставку отечественных самолетов и вертолетов и, конечно, повышение доступности перелетов — прежде всего за счет уменьшения расходов авиакомпаний на лизинг воздушных судов, — сказал он.

Владимир Путин: бизнес должен понять, что в России работать надежнее

Владимир Путин высказался и об изъятии законно заработанных средств российских предпринимателей в недружественных странах, отметив, что это переходит все границы. Он подчеркнул, что сегодня необходимо договориться с бизнесом, чтобы предприниматели поняли, что в России работать надежнее:

— Нам нужно как-то вот с бизнесом договориться, они должны понимать, и исходить из того, что здесь надежнее работать, поэтому… не надо наступать на одни и те же грабли, — сказал он.

По словам президента, ограничение расчетов в долларах привело к тому, что все страны задумались о расчетах в национальных валютах и хранении сбережений не в США, так как происходит подрыв доверия к Западу:

— Ограничения, допустим, расчетов в долларах. К чему это ведет? К тому, что все страны задумались о создании собственных инструментов, о создании новых систем расчетов, задумались о том, стоит ли хранить в тех же Штатах или где-то в Европе свои сбережения, накопления, стоит ли вкладывать в ценные бумаги этих стран свои сбережения, — сказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Что касается курса рубля, то здесь президент рассказал, что непреодолимых проблем по ситуации нет и все факторы управляемые.

— Этот вопрос, который требует своего кропотливого исследования Центробанка и правительства России, финансовых властей так называемых, но в целом я не думаю, что здесь есть какие-то совсем непреодолимые проблемы, сложности, — сказал он.

Путин пояснил, что это связано со многими факторами, в том числе с возвратом или частичным невозвратом валютной выручки крупнейших экспортеров.

— Связано с тем, что на первом этапе, о котором вы сказали, когда доллар был 60 рублей, логистические цепочки для импорта не были налажены. Сейчас импорт все в большем и большем объеме поступает на наш рынок, значит иностранная валюта все больше и больше востребована. Есть и другие факторы, но в целом они управляемые факторы. Мы их видим, понимаем, ЦБ их видит, — сказал он.

Президент России Владимир Путин также заявил о деприватизации, подчеркнув, что ее не намечается и не будет. По его словам, прокуратура активно работает по направлениям и компаниям, но это не связано с деприватизацией. «Кошмарить никого не будут», — добавил он.

«Кредитование находится на достаточно высоком уровне»

Говоря об ипотеке, президент отметил, что механизмы ее поддержки должны быть разработаны до конца текущего года для всей страны, включая дальневосточные регионы. При этом Путин заявил, что заниматься денежно-кредитной политикой нужно, так как если упустить ситуацию, это приведет к неконтролируемому росту инфляции, для экономики это будет еще хуже.

— Мы видим и опережающий рост потребительских кредитов. Здесь тоже существует набор инструментов, как эти риски купировать. Поэтому влиять, конечно, на это нужно, но если мы упустим ситуацию, которая приведет к неконтролируемому росту инфляции, в конечном итоге для экономики это будет еще хуже, потому что тогда в условиях большой инфляции строить бизнес-планы практически невозможно, — сказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его словам, в настоящее время существуют определенные риски из-за льготной ипотеки, но их видят и купируют. Действительно, ключевая ставка Банка России сдерживает кредитование экономики, но в целом кредитование в стране находится на достаточно высоком уровне.

— Ключевая ставка влияет, конечно, на стоимость денег, на кредиты коммерческих банков, а это, безусловно, сдерживает кредитование экономики, а значит и рост. Но в целом мы видим, что кредитование находится на достаточно высоком уровне. Это первое. Второе, мы видим опережающий рост потребительских кредитов. Здесь тоже существует набор инструментов, как эти риски купировать, — сказал он.

Поддержка киберспорта

Владимир Путин сообщил, что в Дальневосточном федеральном округе организуют ежегодный турнир по киберспорту, что хорошо поможет продвижению компьютерного спорта и в России, и за рубежом. По его словам, первый такой турнир пройдет уже в конце этого года.

— Мы договорились, что в Дальневосточном федеральном округе будет организован ежегодный турнир по киберспорту. Это направление уже завоевало большую популярность во всем мире, причем наши киберспортсмены находятся на лидирующих позициях, и проведение соревнований высокого уровня в России, уверен, поможет продвижению компьютерного спорта и в нашей стране, и за рубежом, — заявил он, призвав отечественные ИТ-компании и компании с госучастием обратить внимание на этот вид спорта и поддержать его.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чубайс, Волож, Маск: кому Путин выдал характеристики

Также глава государства высказался об Анатолии Чубайсе, заявив, что «он удрал» и теперь «в «Роснано» идут сложные процессы, там большая финансовая дыра».

Вместе с этим российский лидер высказался и о бывшем генеральном директоре ГК «Яндекс» Аркадии Воложе: «Дай бог ему здоровья, пусть ему хорошо живется в Израиле, он талантливый человек, но люди в целом должны быть благодарны стране».

Кроме того, глава государства дал характеристику и американскому предпринимателю Илону Маску, заявив, что он выдающийся человек, активный и талантливый бизнесмен.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

«Интересы россиян превыше притока мигрантов»

Владимир Путин высказался и по теме притока мигрантов, заявив, что на самом деле на российском рынке труда их находится и не так уж много. По словам главы государства, к ситуации с притоком мигрантов надо подходить аккуратно, и нельзя допустить появления гетто в России. Он подчеркнул, что «интересы россиян превыше притока мигрантов».

— Да, конечно, мы должны это иметь в виду и ни в коем случае не допустить такого развития событий в нашей стране, — сказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российская лунная программа не завершена

Владимир Путин также рассказал и о российской лунной станции, заявив, что будет проведен анализ, но сама программа не будет завершена. По его словам, в целом, Россия уже привлекает в космические проекты частный бизнес.

— В Роскосмосе принято уже решение, поддержано правительством (России — ред.), чтобы привлекать, и мы уже привлекаем частных инвесторов в эту сферу деятельности, достаточно успешно, — сказал он.

Глава государства также рассказал о поездке на космодром Восточный: «У меня там есть своя программа соответствующая, когда я туда приеду, узнаете», — сказал он.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Президент призвал брать пример с Индии в вопросах машиностроения

Глава государства не оставил без внимания и тему машиностроения, рассказав, что автомобили российского бренда Aurus подешевеют, когда начнется их массовое производство.

— Локализацию будем поднимать, да, это требует времени, но это правильно с точки зрения развития автомобильной промышленности в стране на собственной базе… Вот Aurus сделали. Сделали. Да, это стоит (дорого — при. ред.), потому что мало производят. Пойдет в серию по-настоящему, и в два раза дешевле все будет, — сказал он.

Президент добавил, что развитие отечественной автомобильной промышленности требует времени, однако это позволит приобрести новые компетенции для производителей и организовать рабочие места.

— Да, это требует времени, но зато это будет собственное развитие, это приобретение компетенций, восстановление этих компетенций, это налоги внутри страны, это рабочие места… Но при этом мы намерены сотрудничать с теми, кто с нами хочет работать, — сказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом, по словам президента, российские машины выглядят поскромнее, чем Mercedes и Audi, но единственно правильный пример нужно брать с Индии, где делают упор на отечественный транспорт.

— Тогда (российских — прим. ред.) машин не было, а сейчас есть. Да, они может быть как-то поскромнее выглядят, чем Mercedes и Audi, которые в 90-х начали скупать в огромных количествах, но ничего. Я думаю, что нам нужно брать в этом смысле пример со многих наших партнеров, например, с Индии, — сказал он.

Правительство и управление делами президента России выстроили цепочку перехода чиновников на отечественные автомобили, добавил Путин.

«США обнажили свои внутренние проблемы»

Глава государства назвал все происходящее с экс-президентом США Дональдом Трампом преследованием по политическим мотивам. По его словам, Штаты обнажили свои внутренние проблемы.

— Что касается преследования Трампа… для нас то, что происходит, в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо, потому что это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии. Все, что происходит с Трампом, это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента, — сказал он.

скриншот realnoevremya.ru видео CNN/youtube.com/@CNN

Президент также заявил, что обвинение Трампа в особых связях с Россией является «полной чушью».

— Хоть его обвиняли в особых связях с Россией, что полная чушь, бред собачий, но он больше всего-то ввел санкций в отношении России, будучи президентом. Поэтому что ожидать от нового будущего, кто бы ни был президентом, нам трудно сказать, но вряд ли что-то изменится кардинальным образом, потому что нынешние власти настроили американское общество в антироссийском ключе и духе, — сказал он.

Вместе с этим Путин высказался о законе об иностранных агентах, заявив, что он «почти калька с США, но только гуманнее». По его словам, «мы никого «не гребем». В целом, существует множество нюансов по закону об иноагентах, но в России постоянно вносятся изменения для его совершенствования.

Потери ВСУ в ходе контрнаступления достигли 71 тысячи человек

Президент не мог обойти стороной и тему контрнаступления Украины, заявив, что потери ВСУ в результате попыток наступления составили 71 тысячу человек. Кроме того, уничтожены 543 танка и 18 тысяч бронемашин.

Если США считают, что Украина готова к переговорам, пусть тогда отменят указ Владимира Зеленского, запрещающий вести переговоры с Россией, подчеркнул Владимир Путин. По его словам, в настоящее время на Украине происходит насильственная мобилизация, а ее волны начинаются одна за другой.

realnoevremya.ru (архив)

Глава государства добавил, что за последние 6-7 месяцев в России добровольно подписали контракт на службу в Вооруженных силах и стали добровольцами 270 тысяч человек.

— Мужики наши, понимая, что их ожидает на фронте, все равно идут на это сознательно и добровольно, защищая родину, — сказал он.

Президент сообщил, что постоянно на связи с командирами, которые находятся в зоне спецоперации, они рассказывают, что происходит во время боев. Солдаты знают, что им есть кого защищать в ходе СВО, добавил он.

— Наши солдаты, ребята наши, герои наши, которые воюют там на передке, они знают, что им есть кого защищать. Это ключевой момент. Мы защищаем наших людей, — сказал Путин.

При этом глава государства отметил, что поставка кассетных боеприпасов Украине не поменяла ситуации на поле боя.

По словам президента, участники диверсионной группы из Украины, намеревавшейся подорвать ЛЭП и попавшей в плен, признались, что их готовили инструкторы из Британии, которые как будто провоцируют Россию на удары по атомным объектам Киева.

— ФСБ в ходе боя-столкновения захватила несколько человек, часть была уничтожена, остальных взяли в плен, выяснилось, что это диверсионная группа украинских спецслужб. Идут допросы, что они показывают: задача у них была — нанести ущерб одной из наших атомных электростанций, подорвать ЛЭП с целью нарушить деятельность энергетической установки в конечном итоге. Это не первая такая попытка, — сказал он.

realnoevremya.ru (архив)

«Новые центры силы будут развиваться»

Президент также рассказал, что Россия и Китай не создают военные союзы и не дружат против кого-либо, а лишь в интересах своих народов. По его словам, эта дружба будет продолжаться и дальше.

Как отметил президент, Запад пытается сдержать развитие Китая, но они опоздали. Поезд ушел, новые центры силы будут развиваться, сказал глава государства.

— Сегодня Запад пытается сдерживать развитие Китая, потому что видит, что Китай под руководством нашего друга и председателя КНР (Си Цзиньпина, — прим. ред.) развивается семимильными шагами. Это повергает их в шок. Они делают все, чтобы затормозить развитие Китая, но это не удастся сделать, они опоздали. Все, поезд ушел, — сказал он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Президент пояснил, что это объективный процесс и дело не только в КНР, но и в Индии, в Индонезии, так как новые центры силы будут развиваться, а попытки сдерживания западных стран во главе с США «пойдут им только во вред».

Путин добавил, что Россия ведет переговоры с Китаем по широкофюзеляжным самолетам.

— Мы должны договориться в области широкофюзеляжных самолетов. Это сложная работа, но мы двигаемся. Хотя переговоры идут давно, но тем не менее, — сказал он, отметив, что речь идет о проекте широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR929.

«Россия будет защищать своих спортсменов и создавать им альтернативные возможности»

Владимир Путин заявил, что олимпийское международное движение деградирует, и на его место придут другие организации.

— Сам международный спорт и олимпийское движение деградируют. Они не выполняют свои важнейшие функции. Ведь дело не только в том, чтобы ставить рекорды, а дело в том, чтобы объединять людей, — сказал он, отметив, что как раз эту функцию движение утратило. По словам президента, «так или иначе будут создаваться альтернативные движения». Как отметил глава государства, это «объективный процесс».

Путин также сообщил, что Россия будет защищать своих спортсменов и создавать им альтернативные возможности.

— Мы будем в следующем году проводить Игры дружбы. Мы будем проводить соревнования в рамках БРИКС, с удовольствием все будут в этом участвовать... Это будет соответствующим образом убивать сегодняшние международные структуры, надо их обновлять еще и кадрово обновлять, поэтому это прискорбно, что это происходит. Мы, конечно, будем защищать наших спортсменов, будем создавать для них альтернативные возможности, в том числе и по финансовым результатам их достижений, — сказал он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Спорт должен быть вне политики, но олимпийское движение попало в ловушку финансов, добавил глава государства.

— А что касается самого олимпийского движения, то я бы вот что сказал. Думаю, что сегодняшнее руководство международных федераций, самого Международного олимпийского комитета, они извращают изначальную идею Пьера де Кубертена — спорт должен быть вне политики. Он должен не разъединять, а объединять людей. Что произошло за последние десятилетия, олимпийское движение попало в ловушку финансовых интересов, произошла недопустимая коммерциализация международного спорта и международного олимпийского движения, — сказал он.

Комментируя проведение Олимпиады в 2024 году без российских и белорусских спортсменов, президент заявил, что нужно руководствоваться их интересами, решение остается за спортсменами.

— Конечно, мы должны прежде всего руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации. И каждый из них, который (готовился — прим. ред.) годами, десятилетиями некоторые, должны сами принять для себя определенные решения, — подчеркнул он.

Армянское руководство признала суверенитет Азербайджана над Карабахом

Армянское руководство по существу признала суверенитет Азербайджана над Карабахом, рассказал Владимир Путин.

— Но дело не только в результатах этого последнего конфликта. Дело еще в том, что армянское руководство по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом, — сказал он, отметив, что в Пражском заявлении Армения зафиксировала это на бумаге.

— Теперь мне президент Азербайджана Ильхам Алиев говорит: «Вы же знаете, что Армения признала, что Карабах наш, что вопрос о статусе Карабаха больше не стоит, он решен». И армянское руководство об этом публично заявило, посчитав и всю территорию до 1991 года в рамках Азербайджанской ССР, и назвав цифру, в которую входит и территория самого Карабаха, — сказал президент, подчеркнув, что это было не решение России, а решение армянского руководства.

— А если так, говорят нам, то вы теперь все вопросы, если вы хотите чем-то заниматься по Карабаху, должны с нами решать на двусторонней основе. А что нам сказать здесь? Здесь и сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах — это часть Азербайджана, — добавил Путин.

Президент также сообщил, что находится в контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, проблем в общении нет.

— Он прислал мне письмо развернутое. Мы с ним в контакте. Никаких проблем у нас с Арменией и с премьер-министром Пашиняном нет, — сказал он.

Мандат российских миротворцев все еще действует в Карабахе, а вопросы гуманитарного характера, недопущения «этнических чисток» никуда не делись, добавил глава государства.

— Это правда, мандат еще действует, а вопросы гуманитарного характера, недопущения каких-то там «этнических чисток», конечно, они никуда не делись. И я с этим полностью согласен. Надеюсь, что азербайджанское руководство, как и говорили всегда нам и до сих пор говорят, не заинтересованы в каких бы то ни было «этнических чистках», более того, наоборот, заинтересовано в том, чтобы процесс этот происходило мягко, — заявил он.

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Максим Кокунин