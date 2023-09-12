Проект ж/д сообщения между Казанью и Новой Турой получил положительное заключение экспертизы

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

Проект строительства железнодорожных путей с запуском электрички по маршруту Новая Тура — «Салават купере» — Казань получил положительное заключение экспертизы. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе Зеленодольского района.

— Имеется положительное заключение экспертизы. Руководство республики в курсе этого вопроса, — рассказали нам.

В пресс-службе уточнили, что проект будет реализован при появлении финансовой возможности.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, проект связан с «Большим Зеленодольском». В рамках него планируется построить 5,6 млн кв. м жилья. Благодаря этому численность жителей увеличится до 180 тысяч человек. На первом этапе, до 2025 года, будет построено 900 тыс. кв. метров жилья. Это будут дома от пяти до десяти этажей у села Новая Тура и поселка Урняк. Второй этап предполагает строительство 4,6 млн кв. метров жилья в период до 2030 года. Застройка будет идти у поселков Ново-Чувашский, Грузинский, села Ильинское. Это будут как МКД, так и индивидуальные жилые дома.



Главная нерешенная проблема — транспортная доступность. Ежедневно в утренние и вечерние часы на выезде из Казани образуются автомобильные пробки. В части транспортной доступности прорабатывалась возможность строительства железнодорожных путей с запуском электрички по маршруту Новая Тура — «Салават купере» — Казань.

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Айрат Назипов