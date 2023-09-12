Росавиация расследует ЧП с аварийной посадкой самолета в Новосибирской области

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Пассажирский самолет, следовавший рейсом Сочи — Омск, совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области. Как сообщили в МЧС России, по предварительным данным, обошлось без пострадавших, однако один человек обратился за медпомощью из-за поднявшегося артериального давления, уточнили в «РИА Новости».

— Самолет Airbus A320, выполнявший рейс U6-1383 по маршруту Сочи — Омск, совершил экстренную посадку вне аэродрома. Посадка прошла благополучно, экипаж оперативно произвел эвакуацию пассажиров, — говорится в telegram-канале губернатора Новосибирской области Андрей Травников.



Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту экстренной посадки лайнера. С пассажирами работают медики для оценки состояния их здоровья.

В МЧС России заявили, что на борту самолета Airbus A320 находилось 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка.

По предварительной информации, причиной аварийной посадки самолета мог стать отказ гидросистемы в полете.

Известно, что после запроса аварийной посадки самолет отправили под Новосибирск, и он сел на грунт, повредив все шасси и крыло. Возгорания в лайнере не происходило.



Росавиация создала комиссию для расследования причин и обстоятельств авиаинцидента, она уже направлена к месту события, сообщает ведомство. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Накануне в Татарстане самолет, вылетевший в 11.05 из казанского аэропорта в Сочи, вернулся на аэродром вылета спустя почти час «по техническим причинам». Татарская транспортная прокуратура уже начала проверку обстоятельств возврата судна.

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Илина Хакимова